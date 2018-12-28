Обрушение крыши произошло в бывшем кинотеатре Кривого Рога (ФОТО, ВИДЕО)

В Кривом Роге обрушилась крыша кинотеатра. Фото: «Первый криворожский»

https://racurs.ua/n116234-obval-kryshi-proizoshel-v-byvshem-kinoteatre-krivogo-roga-foto-video.html

Racurs.ua

Обрушилась крыша кинотеатра в Кривом Роге. Здание, в котором произошла авария, уже длительное время не функционирует.

Бывший кинотеатр «Современник» расположен в Металлургическом районе города на проспекте Гагарина. На месте происшествия дежурят полицейские, работают спасатели. Как пишет «Первый криворожский», работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям предупреждают о возможном дальнейшем разрушении.

Как рассказал журналистам заместитель мэра Кривого Рога Александр Катриченко, обрушились почти 40% кровли крыши. Зданием бывшего кинотеатра сейчас владеет частный предприниматель.

«Здание находится в частной собственности. Пребывать в нем опасно», — отметил заместитель городского головы.

В местной полиции журналистам сообщили, что, предварительно, в результате обрушения крыши никто не пострадал.

Напомним, 1 декабря в спортивном комплексе «Фаворит», расположенном на территории общеобразовательной школы № 4 города Вишневое, обрушилась крыша. В момент аварии в зале тренировались дети в возрасте 5−12 лет.