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В Кривом Роге обрушилась крыша кинотеатра. Фото: «Первый криворожский»

Обрушение крыши произошло в бывшем кинотеатре Кривого Рога (ФОТО, ВИДЕО)

28 дек 2018, 14:32
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Обрушилась крыша кинотеатра в Кривом Роге. Здание, в котором произошла авария, уже длительное время не функционирует.

Бывший кинотеатр «Современник» расположен в Металлургическом районе города на проспекте Гагарина. На месте происшествия дежурят полицейские, работают спасатели. Как пишет «Первый криворожский», работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям предупреждают о возможном дальнейшем разрушении.

Как рассказал журналистам заместитель мэра Кривого Рога Александр Катриченко, обрушились почти 40% кровли крыши. Зданием бывшего кинотеатра сейчас владеет частный предприниматель.

Фото: «Первый криворожский»

«Здание находится в частной собственности. Пребывать в нем опасно», — отметил заместитель городского головы.

В местной полиции журналистам сообщили, что, предварительно, в результате обрушения крыши никто не пострадал.

Напомним, 1 декабря в спортивном комплексе «Фаворит», расположенном на территории общеобразовательной школы № 4 города Вишневое, обрушилась крыша. В момент аварии в зале тренировались дети в возрасте 5−12 лет.


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