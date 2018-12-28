Российская ракета «Протон-М» не дотянула до орбиты секретный спутник

Ракета "Протон-М", фото - "Военное обозрение"

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Ракета «Протон-М» недовывела на расчетную орбиту секретный спутник российских Военно-космических войск.

О том, что разгонный блок «Бриз-М», который является частью ракеты «Протон-М», недовывел военный спутник «Космос-2533», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Орбита, на которой располагается спутник, оказалась несколько ниже ожидаемой.

Источник отметил, что ситуация не является катастрофической, ведь запасы топлива на борту спутника позволяют компенсировать дефицит высоты, на которой он будет летать.

Ракета-носитель тяжелого класса с военным спутником стартовала 21 декабря. О проблемах российские СМИ и военные не сообщали, отмечая, что все предстартовые операции и сам старт «Протон-М» прошли в штатном режиме.

Россияне уверяли, что через десять минут после старта разгонный блок «Бриз-М» штатно отделился от «Протон-М», а вывод космического аппарата на расчетную орбиту занял несколько часов.

Ракета «Протон-М» и разгонный блок «Бриз-М» производит одно из крупнейших предприятий космической промышленности РФ — «Центр Хруничева».

Это не первая военно-космическая неудача России в 2018 году. Летом россияне пожаловались на отверствия неизвестного происхождения в обшивке Международной космической станции.

В декабре во время испытаний взорвалась ракета нового зенитного комплекса ЗРК С-350 «Витязь». Во время стрельб на «Капустином Яру» одна из ракет самоуничтожилась в воздухе.

В мае этого года разведка США сообщала о неудачных испытаниях Россией крылатых ракет, которые продолжались с ноября 2017 года по февраль 2018 года. За это время прооизошли четыре неудачных запуска.