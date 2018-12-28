За вербовку украинок в секс-рабство в Италии прикарпатец на 5 лет загремел в тюрьму

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За вербовку украинок в секс-рабство в Италии прикарпатец получил 5 лет тюрьмы. Фото: Weacom.ru
За вербовку украинок в секс-рабство в Италии прикарпатец на 5 лет загремел в тюрьмуhttps://racurs.ua/n116232-za-verbovku-ukrainok-v-seks-rabstvo-v-italii-prikarpatec-na-5-let-zagremel-v-turmu.htmlRacurs.ua
Прикарпатца, вербовавшего и отправлявшего украинок в секс-рабство в Италию, приговорили к пяти годам тюрьмы с конфискацией имущества. Такое решение принял Первомайский районный суд Черновцов.
Злоумышленник признан виновным в торговле людьми по ч. 2 ст. 149 УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Черновицкой области.
В течение 2017 года 27-летний житель Буковины через социальные сети находил и вербовал женщин для выезда за границу и предоставления сексуальных услуг.
В результате действий мужчины пострадали четыре украинки в возрасте от 20 до 24 лет. Все женщины находились в сложном материальном положении и не имели постоянной работы.
Как сообщал «Ракурс», ранее в Одесской области с рабской фермы освободили почти 100 человек. Люди в течение нескольких лет бесплатно работали на сельскохозяйственном предприятии.