Продление санкций против России заработает 19 декабря. Фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n116231-ekonomicheskie-sankcii-protiv-rossii-prodlyatsya-29-dekabrya-evrosouz.html

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Продление европейских экономических санкций против России вступит в силу уже завтра, 29 декабря.

Таким образом Европейский Союз официально продлит введенные против Российской Федерации экономические санкции еще на шесть месяцев. Они будут действовать до 31 июля 2019 года. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном журнале ЕС.

«Это решение вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале Евросоюза», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 26 декабря на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины было принято решение о введении новых ограничений против РФ. Антироссийские санкции введены из-за агрессии России против украинских ВМС в Азовском море и из-за так называемых выборов в ОРДЛО. Санкции коснутся компаний из России, бизнесменов, политиков и депутатов, сотрудников российских силовых структур.

Напомним, 21 декабря Европейский Совет принял решение о продлении срока действия антироссийских санкций. Они охватят отдельные секторы экономики Российской Федерации: финансовый, энергетический и оборонный. Также под ограничение попадет сфера товаров двойного применения.

Как известно, санкции против РФ впервые ввели 31 июля 2014 года из-за агрессии России против Украины. Они сначала действовали 12 месяцев, а после каждые 6 месяцев пролонгируются.