Продовження санкцій проти Росії запрацює 19 грудня. Фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n116231-ekonomichni-sankciyi-proty-rosiyi-prodovjatsya-29-grudnya-ievrosouz.html

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Продовження європейських економічних санкцій проти Росії набуде чинності вже завтра, 29 грудня.

Таким чином Європейський Союз офіційно продовжить запроваджені проти Російської Федерації економічні санкції ще на шість місяців. Вони діятимуть до 31 липня 2019 року. Про йдеться у повідомленні, яке опубліковане в офіційному журналі ЄС.

«Це рішення набуде чинності наступного дня після його публікації в Офіційному журналі Євросоюзу», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 26 грудня на засіданні Ради національної безпеки і оборони України було ухвалене рішення про запровадження нових обмежень проти РФ. Антиросійські санкції введені через агресію Росії проти українських ВМС в Азовському морі та через так звані вибори в ОРДЛО. Санкції торкнуться компаній із Росії, бізнесменів, політиків та депутатів, співробітників російських силових структур.

Нагадаємо, 21 грудня Європейська Рада ухвалила рішення щодо продовження строку дії антиросійських санкцій. Вони охоплять окремі сектори економіки Російської Федерації: фінансовий, енергетичний та оборонний. Також під обмеження потрапить сфера товарів подвійного застосування.

Як відомо, санкції проти РФ вперше запровадили 31 липня 2014 року через агресію Росії проти України. Вони спершу діяли 12 місяців, а після кожні 6 місяці пролонгуються.