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Загиблі діти, фото — "Обозреватель"

Неосудна дітовбивця: експертиза виявила психічне захворювання у матері, яку підозрюють в утопленні своїх дітей

28 гру 2018, 13:24
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Експертиза визнала неосудною киянку Катерину Бабкіну, яку підозрюють в утопленні 28 жовтня своїх дітей — 5-річного хлопчика і 6-річної дівчинки.

Медики виявили у жінки психічне захворювання, повідомили 28 грудня УНН з посиланням на прес-секретаря столичної прокуратури Надію Максимець.

Бабкіна пройшла комплексне психолого-психіатричне обстеження у столичній психлікарні № 1.

«Наразі жінка перебуває в медустанові закритого режиму й обмежена в пересуванні», — повідомили у прокуратурі.

Катерині Бабкіній оголосили про підозру у вбивстві малолітніх дітей 29 жовтня, тоді ж суд заарештував її.

Скільки часу вона залишатиметься у лікарні, залежить від її психологічного стану. Прокуратура Києва очікує й результати експертизи тіл загиблих дітей.

Їх 28 жовтня знайшли в озері Срібний кіл в Дарницькому районі. Колишню дружину і своїх дітей почав розшукувати батько. Згодом поліція виявила Бабкіну на трасі Київ-Чернігів в неадекватнoму стані.

Слідчим вoна пoвідoмила, щo втoпила дітей та намагалася пoкінчити із сoбoю. Згодом вoдoлази дістали з водойми тіла втoплених дітей.

Бабкіна пояснила, що після дітовбивства хотіла накласти на себе руки, але не змогла це зробити. При цьому зауважила, що «так буде краще для дітей».


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