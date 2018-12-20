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Ракурс
Трагедія у Кривому Розі, фото — 1kr.ua

Жінка з дитиною випали з вікна 10-го поверху у Кривому Розі (ФОТО, ВІДЕО)

20 гру 2018, 13:08
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У Покровському районі Кривого Рогу жінка з малолітньою дитиною уранці 20 грудня випали з вікна під’їзду на 10 поверсі і загинули.

Трагедія сталася у 14-поверхівці спального мікрорайону «Зарічний-5», повідомляє «Перший Криворізький портал».

Про причини події поки невідомо, але жінка не жила у будинку, в якому сталася трагедія.

Свідки бачили, що жінка вистрибнула з вікна з дитиною на руках.

Жінці було 28 років, її синові — 5.

На місці трагедії працюють співробітники Криворізького відділу поліції.

Трагедія у Кривому Розі

Жінка із дитиною випали із 10-го поверху

Трагедія у Кривому Розі, фото — "Перший Криворізький"

Нагадаємо, що у ніч з 21 на 22 жовтня цього року у Києві загинула 32-річна жінка, яка за декілька днів перед цим стала матір’ю двійнят. Породілля випала із вікна палати на сьомому поверсі пологового будинку.

Джерело: Ракурс


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