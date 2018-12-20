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Трагедия в Кривом Роге, фото — 1kr.ua
Женщина с ребенком выпали из окна 10-го этажа в Кривом Роге (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n115904-jenschina-s-rebenkom-vypali-iz-okna-10-go-etaja-v-krivom-roge-foto-video.htmlRacurs.ua
В Покровском районе Кривого Рога женщина с малолетним ребенком утром 20 декабря выпали из окна подъезда на 10 этаже и погибли.
Трагедия произошла в 14-этажке спального микрорайона «Заречный-5», сообщает «Первый Криворожский портал».
О причинах происшествия пока неизвестно, но местные сказали — погибшие не жили в доме, в котором произошла трагедия.
Свидетели видели, что женщина выпрыгнула из окна с ребенком на руках.
Женщине было 28 лет, ее сыну — 5.
На месте трагедии работают сотрудники Криворожского отдела полиции.
Напомним, что в ночь с 21 на 22 октября этого года в Киеве погибла 32-летняя женщина, которая за несколько дней перед этим стала матерью двойняшек. Роженица выпала из окна палаты на седьмом этаже роддома.