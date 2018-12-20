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Ракурс
Трагедия в Кривом Роге, фото — 1kr.ua

Женщина с ребенком выпали из окна 10-го этажа в Кривом Роге (ФОТО, ВИДЕО)

20 дек 2018, 13:08
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В Покровском районе Кривого Рога женщина с малолетним ребенком утром 20 декабря выпали из окна подъезда на 10 этаже и погибли.

Трагедия произошла в 14-этажке спального микрорайона «Заречный-5», сообщает «Первый Криворожский портал».

О причинах происшествия пока неизвестно, но местные сказали — погибшие не жили в доме, в котором произошла трагедия.

Свидетели видели, что женщина выпрыгнула из окна с ребенком на руках.

Женщине было 28 лет, ее сыну — 5.

На месте трагедии работают сотрудники Криворожского отдела полиции.

Трагедия в Кривом Роге

Женщина с ребенком выпали с 10-го этажа

Трагедия в Кривом Роге, фото — "Первый Криворожский"

Напомним, что в ночь с 21 на 22 октября этого года в Киеве погибла 32-летняя женщина, которая за несколько дней перед этим стала матерью двойняшек. Роженица выпала из окна палаты на седьмом этаже роддома.

Источник: Ракурс


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