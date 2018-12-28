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Ракурс
Операція проти ІДІЛ в Туреччині. Фото: RT

Операція проти «Ісламської держави» у Туреччині: затримано 62 особи

28 гру 2018, 13:22
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Масштабна спецоперація проти терористів «Ісламської держави» (ІДІЛ) почалася сьогодні в столиці Туреччини Анкарі. Правоохоронці затримали 62-х підозрюваних в участі в угрупованні, ще 12 осіб було оголошено в розшук.

Турецька поліція провела обшуки у житлі затриманих. Правоохоронці вилучили незареєстровану зброю, набої, понад 14 тис. лір (близько 2 тис. дол.), документи і цифрові матеріали, передає NTV.

Раніше міністр закордонних Туреччини Мевлют Чувашоглу заявляв, що країна і самостійно впорається з терористичним угрупованням ІДІЛ на території Сирії. Але початок турецької військової операції було відкладено у зв’язку з консультаціями з цього питання зі США.

У свою чергу США готують першу кібератаку на ІДІЛ, метою якої є перешкоджання терористам в поширенні ідей, вербуванні прихильників і розсилці наказів свого керівництва.

Джерело: Ракурс


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