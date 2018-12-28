Викриття шпигуна ГРУ Росії на Миколаївщині: стало відомо, яку секретну інформацію він передавав росіянам (ФОТО)

Шпигуна викрили в Миколаївській області. Фото: Институт судебных экспертиз и криминалистики

https://racurs.ua/ua/n116228-vykryttya-shpyguna-gru-rosiyi-na-mykolayivschyni-stalo-vidomo-yaku-sekretnu-informaciu-vin.html

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Шпигуном Головного розвідувального управління Генштабу ЗС Росії виявився колишній начальник 84-го арсеналу мінно-торпедного та трального озброєння (військова частина А-2637), який дислокується в Очакові, Юрій Ломако.

Затриманий інформатор через свої зв’язки на колишній службі дізнавався різноманітну інформацію, якою цікавилися в ГРУ. Російські куратори в Севастополі отримували персональні дані українських «морських котиків», відомості про зброю та спорядження, про виконані завдання в зоні бойових дій на Донбасі. Про це пише видання «Преступности.НЕТ».

Журналісти дізналися, що дружина Ломако в російських соціальних мережах публікувала світлини з Криму, на яких вона зображена разом зі своїм чоловіком. Востаннє вони відпочивали на окупованому півострові у жовтні 2018 року.

ЗМІ пише, що молодший син затриманого шпигуна служить в Силах спеціальних операцій Росії.

Нагадаємо, СБУ припинила протиправну діяльність агентурної мережі російської військової розвідки в Миколаївській області. Зловмисником виявився українець 1961 року народження, капітан 1 рангу Збройних сил України у запасі. Чоловік також мав паспорт громадянина Російської Федерації.