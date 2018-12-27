СБУ викрила проросійських агентів у Миколаївській області. Фото: ТСН

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Агентурну мережу російської військової розвідки викрила українська спецслужба в Миколаївській області. Також СБУ припинила її протиправну діяльність.

Як повідомив представник департаменту контррозвідки Служби безпеки України Володимир Настюк сьогодні на брифінгу в Києві, 20 грудня правоохоронці затримали керівника агентурної мережі.

Зловмисником виявився українець 1961 року народження, капітан 1 рангу Збройних сил України у запасі. Чоловік також мав паспорт громадянина Російської Федерації.

У спецслужбі встановили, що українця завербував кадровий співробітник Головного управління Генштабу ЗС РФ у Севастополі. Офіцер запасу неодноразово був в окупованому Криму, де отримував завдання.

Контррозвідка з’ясувала, що колишній старший морський офіцер та його посібники збирали інформацію про функціонування військових підрозділів на території очаківського гарнізону Миколаївської області. Всі дані вони повинні були передавати представникам російської розвідки.

Нагадаємо, російська агентура вербувала дружин трьох офіцерів Збройних сил України під час перебування їх у своїх батьків у РФ та на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.