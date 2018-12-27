СБУ разоблачила пророссийских агентов в Николаевской области. Фото: ТСН

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Агентурную сеть российской военной разведки разоблачила украинская спецслужба в Николаевской области. Также СБУ прекратила ее противоправную деятельность.

Как сообщил представитель департамента контрразведки Службы безопасности Украины Владимир Настюк сегодня на брифинге в Киеве, 20 декабря правоохранители задержали руководителя агентурной сети.

Злоумышленником оказался украинец 1961 года рождения, капитан 1 ранга Вооруженных сил Украины в запасе. Мужчина также имел паспорт гражданина Российской Федерации.

В спецслужбе установили, что украинца завербовал кадровый сотрудник Главного управления Генштаба ВС РФ в Севастополе. Офицер запаса неоднократно был в оккупированном Крыму, где получал задания.

Контрразведка выяснила, что бывший старший морской офицер и его пособники собирали информацию о функционировании военных подразделений на территории очаковского гарнизона Николаевской области. Все данные они должны были передавать представителям российской разведки.

Напомним, российская агентура вербовала жен трех офицеров Вооруженных сил Украины во время пребывания их в своих родителей в РФ и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.