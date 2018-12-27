В Великобритании удвоят налог на полиэтиленовые пакеты

В Великобритании удвоят налог на пакеты. Фото:Itc

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Полиэтиленовые пакеты запрещено использовать в некоторых странах мира. В Великобритании же ввели более щадящее ограничение в виде двукратного повышения налога на пластиковые пакеты.

До введения налога на использование полиэтиленовых пакетов среднестатистический житель королевства в год использовал порядка 140 пакетов, а с момента его внедрения в 2015 году — 19 штук, передают «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

На данный момент налог на пакеты из полиэтилена составляет 5 пенсов (1,74 грн). После увеличения налог составит 10 пенсов (3,48 грн).

В правительстве уверяют, что за три года из оборота были изъяты свыше 15 млрд пакетов, а каждый британец стал намного реже использовать полиэтиленовые пакеты как в быту, так и при совершении покупок.

Министр экологии Великобритании Майкл Гоув заявил о том, что на этом правительство страны не намерено останавливаться, поскольку изъятое из обихода количество пакетов нужно увеличивать.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поддерживает такую политику, поскольку ранее уже ввела запрет на небольшие пластиковые микросферы, которые использовались в средствах личной гигиены и косметике. Также в парламенте была предложена специальная программа по ограничению продаж кофе в пластиковых стаканчиках.

Напомним, Европарламент поддержал запрет на использование одноразовых изделий и упаковок из пластика. До 2021 года под полный запрет попадет некоторая одноразовая продукция, которая не имеет аналогов.