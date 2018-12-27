У Великій Британії подвоять податок на поліетиленові пакети

У Великій Британії подвоять податок на пакети. Фото: Itc

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Поліетиленові пакети заборонено використовувати у деяких країнах світу. У Великій Британії ввели більш м’яке обмеження у вигляді подвійного підвищення податку на пластикові пакети.

До введення податку на використання поліетиленових пакетів середньостатистичний мешканець королівства за рік використовував близько 140 пакетів, а з моменту його запровадження у 2015 році — 19 штук, передають «Ведомости» з посиланням на Bloomberg.

На даний момент податок на пакети з поліетилену становить 5 пенсів (1,74 грн). Після підвищення податок становитиме 10 пенсів (3,48 грн).

В уряді запевняють, що за три роки з обігу було вилучено понад 15 млрд пакетів, а кожен британець став набагато рідше використовувати поліетиленові пакети як у побуті, так і під час покупок.

Міністр екології Великої Британії Майкл Гоув заявив про те, що на цьому уряд країни не має наміру зупинятися, оскільки вилучену з ужитку кількість пакетів потрібно збільшувати.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей підтримує таку політику, оскільки раніше ввела заборону на невеликі пластикові мікросфери, які використовувалися в засобах особистої гігієни та косметиці. Також у парламенті було запропоновано спеціальну програму з обмеження продажу кави у пластикових стаканчиках.

Нагадаємо, Європарламент підтримав заборону на використання одноразових виробів і упаковок із пластику. До 2021 року під повну заборону потрапить деяка одноразова продукція, що не має аналогів.