У бочці через океан: 71-річний француз планує за три місяці перетнути Атлантику на некерованому плавзасобі (ФОТО, ВІДЕО)

Жан-Жак Савен і його бочкоподібна капсула, фото: RFI

https://racurs.ua/ua/n116181-u-bochci-cherez-okean-71-richnyy-francuz-planuie-za-try-misyaci-peretnuty-atlantyku.html

Racurs.ua

Перетнути Атлантичний океан на помаранчевій бочкоподібній капсулі планує 71-річний француз Жан-Жак Савен.

Свою подорож він розпочав у середу з Канарських островів. Очікується, що до Карибського моря француз допливе за три місяці, повідомляє агентство France24.

Діаметр плавзасобу Савена становить два метри, він не обладнаний будь-якими засобами, що можуть вплинути на рух по морю, тому, куди саме його принесе течія, ентузіаст не може точно передбачити.

За його словами, краще було б, якби кінцевим пунктом маршруту виявилася якась зі заморських територій Франції, наприклад, Мартініка чи Гваделупа. В такому разі буде значно менше мороки з документами, щоб згодом повернути бочкоподібну капсулу на батьківщину.

За оцінкою Савена, швидкість бочки за хорошої погоди досягатиме 2−3 км/год. Він очікує, що сприятливий вітер триматиметься щонайменше до неділі.

Сама бочка виготовлена з кількох листків фанери, її вага становить 450 кг. Всередині є стіл з картами, раковина та ліжко. В підлозі вмонтовано ілюмінатор, який дозволить Свену спостерігати за рибою, що пропливатиме поруч.

Цікаво, що цією подорожжю відчайдушний француз також внесе свій вклад в науку — він скидатиме маркери для міжнародної морської обсерваторії JCOMMOPS, які допоможуть океанологам вивчати морські течії.

Сам він теж буде предметом наукового вивчення — наслідків для людини довготривалої самотності в тісному приміщенні.

Під час подорожі досліджуватиметься навіть вино: на борту є амфора з напоєм з Бордо, яке потім порівняють з таким же напоєм, який не відправлявся в морську подорож. В такий спосіб, можливо, вдасться встановити вплив океану на алкоголь.

Нагадаємо, 33-річний американський мандрівник нещодавно став першою людиною, якій вдалося самотужки перетнути Антарктиду.