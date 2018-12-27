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Відмова від м'яса негативно позначиться на людстві. Фото: Журнал ПОнедельник

Відмова від м’яса негативно позначиться на людстві — вчений

27 гру 2018, 13:19
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Відмова від вживання м’яса негативно позначиться на навколишньому середовищу та людстві в цілому, переконаний учений Каліфорнійського університету в Дейвісі Френк Мітлонер.

Вчений вважає, що скорочення споживання м’яса не зменшить навантаження на природні екосистеми, повідомляє Lenta.ru.

Мітлонер зазначив, що згідно з даними Агентства з охорони навколишнього середовища США, на сільське господарство припадає лише 9% антропогенних викидів парникових газів, у той час як викиди від виробництва електроенергії складають 28%, транспорту — 28% і важкої промисловісти — 22%.

Вчений спрогнозував, що відмова американців від м’яса зменшить викиди парникових газів лише на 2,6%. Якщо ж запровадити нові технології у виробництво м’яса, то загальний вплив на довкілля зменшиться на 11,3%.

Також масова відмова від м’яса потребуватиме нових сільгоспугідь для вирощування культурних рослин, однак лише 30% із існуючих наразі підходять для цього. А за умови збільшення чисельності населення на планеті до 9,8 млрд осіб вживання м’яса буде менш шкідливим для навколишнього середовища, ніж розширення територій під вирощування культур.


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