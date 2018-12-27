Отказ от мяса негативно скажется на человечестве. Фото: Журнал ПОнедельник

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Отказ от употребления мяса негативно скажется на окружающей среде и человечестве в целом, уверен ученый Калифорнийского университета в Дейвисе Фрэнк Митлонер.

Ученый считает, что сокращение потребления мяса не уменьшит нагрузку на природные экосистемы, сообщает Lenta.ru.

Митлонер отметил, что согласно данным Агентства по охране окружающей среды США, на сельское хозяйство приходится всего 9% антропогенных выбросов парниковых газов, в то время как выбросы от производства электроэнергии составляют 28%, транспорта — 28%, тяжела промышленность — 22%.

Ученый спрогнозировал, что отказ американцев от мяса уменьшит выбросы парниковых газов всего лишь на 2,6%. Если же внедрить новые технологии в производство мяса, то общее воздействие на окружающую среду уменьшится на 11,3%.

Также массовый отказ от мяса потребует новых сельхозугодий для выращивания культурных растений, однако всего 30% из существующих сейчас подходят для этого. А при условии увеличения численности населения на планете до 9,8 млрд человек употребление мяса будет менее вредным для окружающей среды, чем расширение территорий под выращивание культур.