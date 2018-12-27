На горнолыжном курорте Драгобрат спецтехника наехала на туристку: что известно на этот момент (ФОТО)

Ратрак. Фото: Glader.ru

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Racurs.ua

В Закарпатской области произошла трагедия — ратрак наехал на туристку, которая спускалась по склону.

Как пишет на собственной странице в Facebook подруга пострадавшей Lena Ivashkina, 24 декабря после катания на сноуборде компания друзей спускалась по склону в отель. Тем временем на трассу выехал ратрак, который очищал горнолыжную трассу.

Туристка остановилась позади ратрака и присела, чтобы снять сноуборд. Тогда ратрак, который перед тем спускался по склону, по словам друзей пострадавшей, неожиданно начал сдавать назад.

«Девочка остановилась, чтобы снять сноуборд. В этот момент ратрак, который до этого двигался по дороге вниз, и светил фарами вниз, начал резко сдавать вверх, без световых и звуковых предупредительных сигналов, быстро и по дороге в отель, с колеи которого даже на лыжах не выпрыгнешь. Случилось то, что случилось», — написала Lena Ivashkina.

По информации друзей пострадавшей, у туристки сложный перелом челюсти, существенные травмы головы с легким сотрясением мозга, многочисленные ушибы по всему телу, нарушение подвижности рук и ног, без переломов, но с ушибами.

Пострадавшую перенесли в отель на носилках, а впоследствии госпитализировали. Девушка находится в реанимации Института нейрохирургии в Киеве.

Очевидцы трагедии утверждают, что в ратраке находились два человека — владелец ратрака и его работник.

Владелец техники Игорь Борисяк рассказал изданию «Факты», что девушка каталась в неположенном месте и сама врезалась в машину.

«Можете себе представить, что бы было, если бы я действительно ее переехал? Машина весит 12 т! Человека разорвало бы на куски. А она получила травмы лица», — отметил Борисяк.

Издание «BBC Україна» пишет, что в отношении трагедии на Драгобате ведется досудебное расследование.

Напомним, весной в Грузии произошла авария одного из подъемников на горнолыжном курорте, в результате которой пострадали 10 человек.