На гірськолижному курорті Драгобрат спецтехніка наїхала на туристку: що відомо на цей момент (ФОТО)

Ратрак. Фото: Glader.ru

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Racurs.ua

У Закарпатській області сталася трагедія — ратрак наїхав на туристку, яка спускалася по схилу.

Як пише на власній сторінці у Facebook подруга постраждалої Lena Ivashkina, 24 грудня після катання на сноуборді компанія друзів спускалися схилом до готелю. Тим часом на трасу виїхав ратрак, який очищав гірськолижну трасу.

Туристка зупинилася позаду ратрака та присіла, щоб зняти сноуборд. Тоді ратрак, який перед тим спускався схилом, за словами друзів постраждалої, неочікувано почав задкувати.

«Дівчинка зупинилася, щоб зняти сноуборд. У цей момент ратрак, який до цього рухався по дорозі вниз, і світив фарами вниз, почав різко здавати вгору, без світлових та звукових попереджувальних сигналів, швидко і по дорозі в готель, із колією якого навіть на лижах не вистрибнеш. Сталося те, що сталося», — написала Lena Ivashkina.

За інформацією друзів постраждалої, у туристки складний перелом щелепи, суттєві травми голови з легким струсом мозку, численні забої по всьому тілу, порушення рухливості рук і ніг, без переломів, але з вивихами.

Постраждалу перенесли в готель на ношах, а згодом госпіталізували. Дівчина перебуває у реанімації Інституту нейрохірургії в Києві.

Очевидці трагедії стверджують, що в ратраці перебувало двоє осіб — власник ратраку та його працівник.

Власник техніки Ігор Борисяк розповів виданню «Факти», що дівчина каталася в недозволеному місці й сама врізалася в машину.

«Можете собі уявити, що б було, якби я дійсно її переїхав? Машина важить 12 т! Людину розірвало б на шматки. А вона дістала травми обличчя», — зазначив Борисяк.

Видання «BBC Україна» пише, що стосовно трагедії на Драгобаті ведеться досудове розслідування.

Нагадаємо, навесні в Грузії сталася аварія одного з підйомників на гірськолижному курорті, внаслідок якої постраждали 10 осіб.