Розвідка США з повітря спостерігає за Кримом: Росія спробувала перехопити літак (ФОТО)

Військова розвідка США з повітря спостерігає за Кримом. Фото: Wikimedia Commons

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Racurs.ua

За морською акваторією навколо анексованого Криму з повітря спостерігає військовий літак США.

Літак американських Військово-повітряних сил вилетів із бази, яка розташована на острові Крит, для патрулювання ситуації біля Кримського півострову. Про це сьогодні повідомляє «Український мілітарний портал».

Він розпочав патрулювання в регіоні сьогодні, 27 грудня, о 8.50. Зазначимо, що літак-розвідник перебуває не над територією півострова, а поблизу неї.

В операції задіяно Boeing RC-135V, який входить до сімейства великих розвідувальних суден. Такий самий американський літак спостерігав за Керченською протокою після того, як три українські кораблі були атаковані за російським флотом, а моряки — захоплені в полон.

Згідно з інформацією сервісу Aircraft Spots, який стежить за рухом літаків, це розвідувальне судно над Чорним морем намагалися перехопити Військово-повітряні сили РФ. Але за деякий час американський літак успішно продовжив свій маршрут.

Нагадаємо, 25 листопада в акваторії Чорного моря російські кораблі атакували українські судна. Як наслідок, дістали поранення троє українців, всі моряки потрапили у полон. Тепер РФ незаконно утримує їх на своїй території і влаштовує судилище.

Недавно секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Турчинов заявив, що українські військові кораблі знову підуть у Керченську протоку, але вже за підтримки міжнародних партнерів.