Житель англійського міста схуд на 44 кг після того, як його перестали обслуговувати в місцевих забігайлівках (ФОТО)

Майк Хінд та Деррен «Дібсі» МакКлінток, фото: TessideLive

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Житель англійського міста Мідлсбро схуд на 44 кг після того, як у місцевих забігайлівках перестали його обслуговувати.

До початку своєї спроби схуднути 27-річний Деррен «Дібсі» МакКлінток важив 254 кг, повідомляє видання Metro.

Худнути британець почав у жовтні, після того як лікарі попередили його про значну загрозу здоров’ю та життю через настільки надмірну вагу.

Безкоштовно допомогти йому погодився один із найкращих персональних тренерів Великої Британії Майк Хінд.

За словами МакКлінтока, раніше він не міг стриматися від того, щоб придбати що-небудь зі шкідливої їжі — пиріжки, паштети, чіпси тощо.

«Це дійшло до того моменту, коли мої ноги і спина все час боліли, і я потрапив до лікарні», — зазначає британець.

Там він вирішив, що з таким станом справ пора завершувати.

Щоб позбавити МакКлінтока зайвих спокус, Хінд рощвісив в усіх забігайлівках міста листівки з портретом свого підопічного та закликом «врятуйте Дібсі»

«Ожиріння вбиває його. Не обслуговуйте цю людину», — зазначалося в листівках.

Такий нестандартний підхід приніс свої результати — щоденне споживання калорій МакКлінтоком зменшилося з приголомшливих 11,5 тис. до 3,5 тис., він став їсти здорову їжу.

Попри те, що до завершення процесу схуднення ще досить далеко, життя МакКлінтока вже значно змінилося — раніше він не міг самотужки піднятися на ліжко, а нещодавно разом із тренером підкорив розташований поруч із Мідлсбро пагорб висотою 320 м.

Крім того, МакКлінток вперше зміг відвідати матч місцевої футбольної команди, гравці якої подарували йому футболку з побажаннями досягти своєї мети. Також його впізнали люди на стадіоні, котрі вітали з досягнутим прогресом та робили спільні селфі.

Нагадаємо, ізраїльські медики знайшли досить нестандартний спосіб боротьби з ожирінням.