Вибух гранати у Росії забрав життя однієї людини, троє дістали поранення

У Хабаровську чоловік підірвав гранату. Фото: Новое Время

https://racurs.ua/ua/n116171-u-habarovsku-cholovik-pidirvav-granatu.html

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Бойова граната вибухнула на території торговельної бази у Хабаровську (Росія). Від поранень на місці загинув чоловік, який привів боєприпас у дію, і постраждали ще троє осіб.

Поранених двох чоловіків і жінку було госпіталізовано. У лікарні повідомили, що один із потерпілих перебуває у стані середнього ступеня тяжкості, його оперуватимуть. Стан ще двох постраждалих не важкий, повідомляє ТАСС.

В Єдиній черговій диспетчерській службі повідомили, що, ймовірно, чоловік був грабіжником і підірвав гранату під час втечі.

За словами очевидців, зловмисник увійшов до одного з офісів у медичній масці, відволік менеджера запитаннями, а потім завдав їй численних ударів. Коли на шум прибігли ще кілька працівників офісу, чоловік дістав гранату і підірвав її.

За даним фактом розпочато кримінальну справу відповідно до ч. 2 ст. 105 КК РФ (убивство, скоєне загальнонебезпечним способом).