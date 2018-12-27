Взрыв гранаты в России унес жизнь одного человека, трое получили ранения

В Хабаровске мужчина взорвал гранату. Фото: Новое Время

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Боевая граната взорвалась на территории торговой базы в Хабаровске (Россия). От ранений на месте погиб мужчина, который привел боеприпас в действие, и пострадали еще три человека.

Раненых двух мужчин и женщину госпитализировали. В больнице сообщили, что один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести, его будут оперировать. Состояние еще двух пострадавших не тяжелое, сообщает ТАСС.

В Единой дежурной диспетчерской службе сообщили, что, вероятно, человек был грабителем и взорвал гранату во время попытки скрыться.

По словам очевидцев, злоумышленник вошел в один из офисов в медицинской маске, отвлек менеджера вопросами, а потом нанес ей многочисленные удары. Когда на шум прибежали еще несколько работников офиса, мужчина достал гранату и взорвал ее.

По данному факту возбуждено уголовное дело согласно ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).