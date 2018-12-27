Житель английского города похудел на 44 кг после того, как его перестали обслуживать в местных забегаловках (ФОТО)

Майк Хинд и Деррен «Дибс» МакКлинток, фото: TessideLive

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Житель английского города Мидлсбро похудел на 44 кг после того, как в местных забегаловках перестали его обслуживать.

До начала своей попытки похудеть 27-летний Деррен «Дибси» МакКлинток весил 254 кг, сообщает издание Metro.

Худеть британец начал в октябре, после того как врачи предупредили его о значительной угрозе здоровью и жизни из-за столь избыточного веса.

Бесплатно помочь ему согласился один из лучших персональных тренеров Великобритании Майк Хинд.

По словам МакКлинтока, ранее он не мог удержаться от того, чтобы приобрести что-нибудь из вредной пищи — пирожки, паштеты, чипсы и тому подобное.

«Это дошло до того момента, когда мои ноги и спина все время болели, и я попал в больницу», — отмечает британец.

Там он решил, что с такой ситуацией пора заканчивать.

Чтобы избавить МакКлинтока от лишних соблазнов, Хинд развесил во всех забегаловках города листовки с портретом своего подопечного и призывом «спасите Дибси»

«Ожирение убивает его. Не обслуживает этого человека», — отмечалось в листовках.

Такой нестандартный подход принес свои результаты — ежедневное потребление калорий МакКлинтоком уменьшилось с гигантских 11,5 тыс. до 3,5 тыс., он стал есть здоровую пищу.

Несмотря на то, что до завершения процесса похудения еще довольно далеко, жизнь МакКлинтока уже значительно изменилась — раньше он не мог самостоятельно подняться на кровать, а недавно вместе с тренером покорил расположенный рядом с Мидлсбро холм высотой 320 м.

Кроме того, МакКлинток впервые смог посетить матч местной футбольной команды, игроки которой подарили ему футболку с пожеланиями достичь своей цели. Также его узнали люди на стадионе, которые поздравляли с достигнутым прогрессом и делали совместные селфи.

Напомним, израильские медики нашли достаточно нестандартный способ борьбы с ожирением.