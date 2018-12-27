Разведка США с воздуха наблюдает за Крымом: Россия пыталась перехватить самолет (ФОТО)

Военная разведка США с воздуха наблюдает за Крымом. Фото: Wikimedia Commons

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Racurs.ua

За морской акваторией возле аннексированного Крыма с воздуха наблюдает военный самолет США.

Самолет американских Военно-воздушных сил вылетел с территории базы, расположенной на острове Крит, для патрулирования ситуации вокруг Крымского полуострова. Об этом сегодня сообщает «Украинский милитарный портал».

Он начал патрулирование в регионе сегодня, 27 декабря, в 8.50. Отметим, что самолет-разведчик находится не над территорией полуострова, а возле нее.

В операции задействован Boeing RC-135V, который входит в семейство больших разведывательных суден. Точно такой же американский самолет наблюдал за Керченским проливом после того, как три украинских корабля были атакованы российским флотом, а моряки — захвачены в плен.

Согласно информации сервиса Aircraft Spots, который следит за движением самолетов, это разведывательное судно пытались перехватить Военно-воздушные силы РФ. Но спустя некоторое время американский самолет успешно продолжил свой маршрут.

Напомним, 25 ноября в акватории Черного моря российские корабли атаковали украинские судна. В результате получили ранения трое украинцев, все моряки попали в плен. Теперь РФ незаконно удерживает их на своей территории и устраивает судилище.

Недавно секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что украинские военные корабли снова пойдут в Керченский пролив, но уже при поддержке международных партнеров.