В бочке через океан: 71-летний француз планирует за три месяца пересечь Атлантику на неуправляемом плавсредстве (ФОТО, ВИДЕО)

Жан-Жак Савен и его бочкообразная капсула, фото: RFI

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Racurs.ua

Пересечь Атлантический океан на оранжевой бочкообразной капсуле планирует 71-летний француз Жан-Жак Савен.

Свое путешествие он начал в среду с Канарских островов. Ожидается, что к Карибскому морю француз доплывет за три месяца, сообщает агентство France24.

Диаметр плавсредства Савена составляет два метра, оно не оборудовано какими-либо средствами, могущими повлиять на движение по морю, поэтому, куда именно его принесет течение, энтузиаст не может точно предсказать.

По его словам, лучше было бы, если бы конечным пунктом маршрута оказалась какая-то из заморских территорий Франции, например, Мартиника или Гваделупа. В таком случае будет значительно меньше проблем с документами, чтобы впоследствии вернуть бочкообразную капсулу на родину.

По оценке Савена, скорость бочки в хорошую погоду может достигать 2−3 км/ч. Он ожидает, что благоприятный ветер продержится как минимум до воскресенья.

Сама бочка изготовлена из нескольких листков фанеры, ее вес составляет 450 кг. Внутри есть стол с картами, раковина и кровать. В полу вмонтирован иллюминатор, который позволит Свену наблюдать за проплывающей рядом рыбой.

Интересно, что этим путешествием отчаянный француз также внесет свой вклад в науку — он будет сбрасывать маркеры для международной морской обсерватории JCOMMOPS, которые помогут океанологам изучать морские течения.

Сам он также будет предметом научного изучения — последствий для человека длительного одиночества в тесном помещении.

Во время путешествия будет исследоваться даже вино: на борту есть амфора с напитком из Бордо, которое потом сравнят с таким же напитком, не отправлявшимся в морское путешествие. Таким образом, возможно, удастся установить влияние океана на алкоголь.

Напомним, 33-летний американский путешественник недавно стал первым человеком, которому удалось самостоятельно пересечь Антарктиду.