Адвокат розповів, коли почалася корупція в українських судах

Корупція в судах. Фото з відкритих джерел

https://racurs.ua/ua/n116104-advokat-rozpoviv-koly-pochalasya-korupciya-v-ukrayinskyh-sudah.html

Racurs.ua

Корупція в судах почалася з 1994−95 років. Особливо розвинулося це в системі господарських судів. Про це в інтерв’ю «Ракурсу» заявив адвокат Ярослав Зейкан.

Водночас, за його словами, багато чого залежало від голови суду: «Якщо він платив 100 тис. дол. за призначення на посаду (як стверджували злі язики), то він їх потім, ясна річ, відбивав».

«Бувало і таке, що адвокат брав забагато грошей, пояснюючи, що частина для судді. Якось судді стало відомо про це, він адвоката викликав і велів повернути гроші. Той адвокат тоді повернув клієнтові усі гроші, навіть ті, що запросив за свою роботу», — розповів правник.

Він зазначив, що у 70−80-х роках система правосуддя працювала дуже ефективно і швидко, був порядок: «Взявши кримінальну справу, суддя не міг до її закінчення розглядати іншу: безперервність судового процесу була реальною. Але, звісно, не було такої кількості справ, як тепер».

Партійні органи, за словами Зейкана, практично не втручалися в районних судах. Очевидно, була відповідна вказівка, додав він.

За часів Хрущова судова практика зазнала чимало позитивних змін, зауважив адвокат. «Що найважливіше з точки зору сьогоднішнього дня: корупції як такої в судах майже не було, що і зрозуміло в умовах тоталітарної держави. На рівні районних судів адвокат міг хіба що піти до ресторану з прокурором і суддею, поговорити про справу. Платив при цьому за обід адвокат. Але це зовсім не було гарантією винесення потрібного рішення», — розповів він.