Адвокат рассказал, когда началась коррупция в украинских судах

Коррупция в судах. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/n116104-advokat-rasskazal-kogda-nachalas-korrupciya-v-ukrainskih-sudah.html

Racurs.ua

Коррупция в судах началась с 1994−95 годов. Особенно развилось это в системе хозяйственных судов. Об этом в интервью «Ракурсу» заявил адвокат Ярослав Зейкан.

В то же время, по его словам, многое зависело от председателя суда: «Если он платил 100 тыс. долл. за назначение на должность (как утверждали злые языки), то он их потом, конечно, отбивал».

«Бывало и такое, что адвокат брал слишком много денег, объясняя, что часть для судьи. Как-то судье стало известно об этом, он адвоката вызвал и велел деньги вернуть. Тот адвокат тогда вернул клиенту все деньги, даже те, что запросил за свою работу», — рассказал юрист.

Он отметил, что в 70−80-х годах система правосудия работала очень эффективно и быстро, был порядок: «Взяв уголовное дело, судья не мог до его окончания рассматривать другое: непрерывность судебного процесса была реальной. Но, конечно, не было такого количества дел, как сейчас».

Партийные органы, по словам Зейкана, практически не вмешивались в районных судах. Очевидно, было соответствующее указание, добавил он.

Во времена Хрущева судебная практика претерпела немало положительных изменений, отметил адвокат. «Что самое важное с точки зрения сегодняшнего дня: коррупции как таковой в судах почти не было, что и понятно в условиях тоталитарного государства. На уровне районных судов адвокат мог разве что пойти в ресторан с прокурором и судьей, поговорить о деле. Платил при этом за обед адвокат. Но это не было гарантией вынесения нужного решения», — рассказал он.