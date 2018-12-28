Разоблачение шпиона ГРУ России на Николаевщине: стало известно, какую секретную информацию он передавал россиянам (ФОТО)

Шпиона разоблачили в Николаевской области. Фото: Институт судебных экспертиз и криминалистики

https://racurs.ua/n116228-razoblachenie-shpiona-gru-rossii-na-nikolaevschine-stalo-izvestno-kakuu-sekretnuu-informaciu.html

Racurs.ua

Шпионом Главного разведывательного управления Генштаба ВС России оказался бывший начальник 84-го арсенала минно-торпедного и трального вооружения (воинская часть А-2637), который дислоцируется в Очакове, Юрий Ломако.

Задержанный информатор через свои связи на прежней службе узнавал разнообразную информацию, которой интересовались в ГРУ. Российские кураторы в Севастополе получали персональные данные украинских «морских котиков», сведения об оружии и снаряжении, выполнении задач в зоне боевых действий на Донбассе. Об этом пишет издание «Преступности.НЕТ».

Журналисты узнали, что жена Ломако в российских социальных сетях публиковала фотографии из Крыма, на которых она изображена вместе со своим мужем. Последний раз они отдыхали на оккупированном полуострове в октябре 2018 года.

СМИ пишет, что младший сын задержанного шпиона служит в Силах специальных операций России.

Напомним, СБУ прекратила незаконную деятельность агентурной сети российской военной разведки в Николаевской области. Злоумышленником оказался украинец 1961 года рождения, капитан 1 ранга Вооруженных сил Украины в запасе. Мужчина также имел паспорт гражданина Российской Федерации.