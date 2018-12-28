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Ракурс
Операция против ИГИЛ в Турции. Фото: RT

Операция против «Исламского государства» в Турции: задержаны 62 человека

28 дек 2018, 13:22
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Масштабная спецоперация против террористов «Исламского государства» (ИГИЛ) началась сегодня в столице Турции Анкаре. Правоохранители задержали 62-х подозреваемых в участии в группировке, еще 12 человек были объявлены в розыск.

Турецкая полиция провела обыски в жилищах задержанных. Правоохранители изъяли незарегистрированное оружие, патроны, более 14 тыс. лир (около 2 тыс. долл.), документы и цифровые материалы, передает NTV.

Ранее министр иностранных Турции Мевлют Чувашоглу заявлял, что страна и самостоятельно может справиться с террористической группировкой ИГИЛ на территории Сирии. Но начало турецкой военной операции было отложено в связи с консультациями по этому вопросу с США.

В свою очередь США готовят первую кибератаку на ИГИЛ, целью которой является воспрепятствование террористам в распространении идей, вербовке сторонников и рассылке приказов их руководства.

Источник: Ракурс


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