Невменяемая детоубийца: экспертиза обнаружила психическое заболевание у матери, подозреваемой в утоплении своих детей

Погибшие дети, фото — "Обозреватель"

https://racurs.ua/n116230-nevmenyaemaya-detoubiyca-ekspertiza-obnarujila-psihicheskoe-zabolevanie-u-materi-podozrevaemoy.html

Racurs.ua

Экспертиза признала невменяемой киевлянку Екатерину Бабкину, которую подозревают в утоплении 28 октября своих детей — 5-летнего мальчика и 6-летней девочки.

Медики обнаружили у женщины психическое заболевание, сообщили 28 декабря УНН со ссылкой на пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежду Максимец.

Бабкина прошла комплексное психолого-психиатрическое обследование в столичной психбольнице № 1.

«Сейчас женщина находится в медучреждении закрытого режима и ограничена в передвижении», — сообщили в прокуратуре.

Екатерине Бабкиной объявили о подозрении в убийстве малолетних детей 29 октября, тогда же суд арестовал ее.

Сколько времени она будет оставаться в больнице, зависит от ее психологического состояния. Прокуратура Киева ожидает и результаты экспертизы тел погибших детей.

Их 28 октября нашли в озере Серебряный кол в Дарницком районе. Бывшую жену и своих детей начал разыскивать отец. Впоследствии полиция обнаружила Бабкину на трассе Киев-Чернигов в неадекватнoм состоянии.

Следователям она сказала, чтo утoпила детей и пыталась пoкончить с сoбoй. Впоследствии вoдoлазы достали из водоема тела утoпленных детей.

Бабкина объяснила, что после детоубийства хотела покончить с собой, но не смогла это сделать. При этом отметила, что «так будет лучше для детей».