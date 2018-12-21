Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії ще на шість місяців

Економічні санкції ЄС щодо РФ продовжені до 31 липня 2019 року, фото: Politicua.com

https://racurs.ua/ua/n115992-ievrosouz-prodovjyv-ekonomichni-sankciyi-proty-rosiyi-na-shist-misyaciv.html

Racurs.ua

Європейський Союз офіційно продовжив запроваджені проти Росії економічні санкції ще на шість місяців.

Таким чином, вони триватимуть до 31 липня 2019 року. Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

Зазначається, що це рішення базувалося на оновленій інформації щодо стану виконання Росією мінських угод, наданій президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель під час саміту ЄС у Брюсселі 13−14 грудня.

Оскільки прогресу в цьому питанні не спостерігається, сьогодні Європейська Рада одноголосно ухвалила рішення про продовження санкцій.

Європейські санкції охоплюють фінансовий, енергетичний та оборонний сектори, а також сферу товарів подвійного застосування.

Вперше їх запровадили 31 липня 2014 року терміном на рік у відповідь агресію Росії щодо України. З того часу строк дії санкцій постійно продовжувався.

Окрім економічних санкцій, ЄС також запровадив індивідуальні обмежувальні заходи щодо низки юридичних та фізичних осіб із РФ.

Нагадаємо, вчора дипломати Євросоюзу підтримали запровадження санкцій щодо росіян, причетних до застосування хімічної зброї на території Великої Британії навесні цього року. Під санкції потраплять п’ятеро росіян, серед них відомі офіцери ГРУ Олександр Петров та Руслан Боширов.