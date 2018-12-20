Отруєння Скрипалів: дипломати Євросоюзу підтримали запровадження санкцій щодо Петрова та Боширова

Фотографії Петрова та Боширова, розповсюджені британською поліцією, фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n115903-otruiennya-skrypaliv-dyplomaty-ievrosouzu-pidtrymaly-zaprovadjennya-sankciy-schodo-petrova.html

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Дипломати Євросоюзу підтримали запровадження санкцій щодо росіян, причетних до інциденту із застосуванням нервово-паралітичної речовини «Новичок».

Під санкції потраплять п’ятеро росіян. Про це у своєму Твіттері повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозв’як.

Відповідне рішення ще мають підтримати посли та міністри країн Євросоюзу. Очікується, що розгляд цього питання відбудеться в перші тижні січня.

Серед цього санкційного переліку є й двоє «туристів» — офіцери ГРУ Олександр Петров та Руслан Боширов (ймовірно, їхні справжні імена — Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга), яких підозрюють у безпосередньому вчиненні замаху на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочку Юлію.

Спроба вбивства Скрипаля була здійснена на початку березня цього року. 4 березня його разом із дочкою виявили в непритомному стані на лавці поблизу торгового центру в Солсбері. Також постраждав співробітник поліції, який першим намагався надати їм допомогу. На щастя, тоді внаслідок отруєння ніхто не загинув.

Проте через кілька місяців в розташованому неподалік містечку Еймсбері після отруєння «Новичком» померла 44-річна місцева жителька Дона Стерджесс.

Нагадаємо, вчора США розширили список громадян РФ, щодо яких застосовуються санкції. До нього потрапили офіцери ГРУ, причетні до здійснення низки злочинних дій у різних регіонах світу. Серед цього переліку, зокрема, є й Петров з Бошировим.