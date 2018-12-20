Отравление Скрипалей: дипломаты Евросоюза поддержали введение санкций в отношении Петрова и Боширова

Фотографии Петрова и Боширова, распространенные британской полицией, фото: BBC

https://racurs.ua/n115903-otravlenie-skripaley-diplomaty-evrosouza-podderjali-vvedenie-sankciy-v-otnoshenii-petrova.html

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Дипломаты Евросоюза поддержали введение санкций в отношении россиян, причастных к инциденту с применением нервно-паралитического вещества «Новичок».

Под санкции попадут пятеро россиян. Об этом в своем Твиттере сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвьяк.

Соответствующее решение еще должны поддержать послы и министры стран Евросоюза. Ожидается, что рассмотрение этого вопроса состоится в первые недели января.

Среди этого санкционного перечня есть двое и «туристов» — офицеры ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов (вероятно, их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига), которых подозревают в непосредственном совершении покушения на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Попытка убийства Скрипаля была осуществлена в начале марта этого года. 4 марта его вместе с дочерью обнаружили в бессознательном состоянии на скамейке возле торгового центра в Солсбери. Также пострадал сотрудник полиции, который первым пытался оказать им помощь. К счастью, тогда в результате отравления никто не погиб.

Однако спустя несколько месяцев в расположенном неподалеку городке Эймсбери после отравления «Новичком» умерла 44-летняя местная жительница Дона Стерджесс.

Напомним, вчера США расширили список граждан РФ, в отношении которых применяются санкции. В него попали офицеры ГРУ, причастные к совершению ряда преступных действий в различных регионах мира. Среди этого перечня, в том числе, есть и Петров с Бошировим.