Петров и Боширов попали под американские санкции: Минфин США расширил «черный» список относительно России

Боширов и Петров, фото: Memepedia

https://racurs.ua/n115879-petrov-i-boshirov-popali-pod-amerikanskie-sankcii-minfin-ssha-rasshiril-chernyy-spisok.html

Racurs.ua

Министерство финансов США расширило антироссийский санкционный список, добавив в него 18 физических и четырех юридических лиц из РФ.

Расширение санкций стало ответом на продолжение Россией политики пренебрежения международными нормами, отмечается на сайте американского ведомства.

На этот раз санкции коснутся сотрудников Главного разведывательного управления России (ГРУ), задействованных в широком спектре преступной деятельности, в частности попытках повлиять на результаты президентских выборов в США в 2016 году, осуществлении киберопераций с целью подорвать деятельность международных антидопинговых организаций, а также попытке убийства на территории Великобритании. В последнем случае речь идет об офицерах ГРУ Александре Петрове и Руслане Боширове (по информации СМИ, настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига), которых подозревают в отравлении нервно-паралитическим веществом бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

Кроме того, под санкции попал сотрудник ГРУ Виктор Бояркин, связанный с российским олигархом Олегом Дерипаской, которого США подозревают в незаконном финансировании одной из политических партий Черногории во время выборов в этой стране в 2016 году.

Что касается компаний, которые на этот раз попали под санкции, то они связаны с распространением российской пропаганды в интернете. Это ООО «Невские новости», ООО «Экономика сегодня», ООО «Федеральное агентство новостей» и компания USA Really, которой принадлежит англоязычный сайт, занимающийся публикацией материалов, ориентированных на противоречивые политические вопросы. В Минфине США отмечают, что материалы USA Really, как правило, содержат «неточности».

Собственность и активы лиц и компаний, попавших в американский санкционный список, блокируются. Также под запрет попадает любая деятельность, связанная с ними.

Напомним, вчера Кабинет министров Украины согласовал новые санкции против России, связанные с оккупацией Крыма.