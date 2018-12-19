Петров і Боширов потрапили під американські санкції: Мінфін США розширив «чорний список» щодо Росії

Боширов і Петров, фото: Memepedia

https://racurs.ua/ua/n115879-petrov-i-boshyrov-potrapyly-pid-amerykanski-sankciyi-minfin-ssha-rozshyryv-chornyy-spysok.html

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Міністерство фінансів США розширило антиросійський санкційний список, додавши до нього 18 фізичних та чотирьох юридичних осіб з РФ.

Розширення санкцій є відповіддю на продовження Росією політики нехтування міжнародними нормами, зазначається на сайті американського відомства.

Цього разу санкції торкнуться співробітників Головного розвідувального управління Росії (ГРУ), задіяних у широкому спектрі злочинної діяльності, зокрема спробах вплинути на результати президентських виборів у США в 2016 році, здісненні кібероперацій з метою підірвати діяльність міжнародних антидопінгових організацій, а також спробі вбивства на території Великобританії. В останньому випадку йдеться про офіцерів ГРУ Олександра Петрова та Руслана Боширова (за інформацією ЗМІ, справжні імена — Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга), яких підозрюють в отруєнні нервово-паралітичною речовиною колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля.

Крім того, під санкції потрапив співробітник ГРУ Віктор Бояркин, пов’язаний з російським олігархом Олегом Дерипаскою, якого США підозрюють у незаконному фінансуванні однієї з політичних партій Чорногорії під час виборів у цій країні в 2016 році.

Щодо компаній, які цього разу потрапили під санкції, то вони пов’язані з поширенням російської пропаганди в інтернеті. Це ТОВ «Невские новости», ТОВ «Экономика сегодня», ТОВ «Федеральное агентство новостей» і компанія USA Really, якій належить англомовний веб-сайт, що займається публікацією матеріалів, орієнтованих на суперечливі політичні питання. У Мінфіні США зазначають, що матеріали USA Really, як правило, містять «неточності».

Власність та активи осіб та компаній, що потраплять до американського санкційного списку, блокуються. Також під заборону потрапляє будь-яка діяльність, пов’язана з ними.

Нагадаємо, вчора Кабінет міністрів України узгодив нові санкції проти Росії, пов’язані з окупацією Криму.