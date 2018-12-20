Подводные лодки появятся в Украине до 2035 года

Подводные лодки могут появиться в Украине до 2035 года. Фото: inosmi.ru

https://racurs.ua/n115894-podvodnye-lodki-poyavyatsya-v-ukraine-do-2035-goda.html

Racurs.ua

Подводные лодки появятся в составе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины до 2035 года. Это предусмотрено стратегией развития ВМС.

Кроме сверхмалых подводных лодок, планируется закупить различные виды вооружения и военной техники, передают УНН со ссылкой на ответ пресс-центра командования ВМС ВСУ.

Но в этом году закупка вооружения и техники, в том числе иностранных образцов, не планируется, поскольку финансовый год почти закончился.

В ведомстве добавили, что благодаря поддержке стран-членов и стран-партнеров НАТО, до конца 2019 года в боевой состав ВМС ВСУ будут включены два патрульных катера типа Island. Они переданы Украине на безоплатной основе.

Как ранее сообщал «Ракурс», ВМС ВСУ проведут переговоры в Пентагоне касательно ситуации в Азовском море и новой «морской» стратегии Украины.