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Ракурс
Подводные лодки могут появиться в Украине до 2035 года. Фото: inosmi.ru

Подводные лодки появятся в Украине до 2035 года

20 дек 2018, 12:32
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Подводные лодки появятся в составе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины до 2035 года. Это предусмотрено стратегией развития ВМС.

Кроме сверхмалых подводных лодок, планируется закупить различные виды вооружения и военной техники, передают УНН со ссылкой на ответ пресс-центра командования ВМС ВСУ.

Но в этом году закупка вооружения и техники, в том числе иностранных образцов, не планируется, поскольку финансовый год почти закончился.

В ведомстве добавили, что благодаря поддержке стран-членов и стран-партнеров НАТО, до конца 2019 года в боевой состав ВМС ВСУ будут включены два патрульных катера типа Island. Они переданы Украине на безоплатной основе.

Как ранее сообщал «Ракурс», ВМС ВСУ проведут переговоры в Пентагоне касательно ситуации в Азовском море и новой «морской» стратегии Украины.


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