Підводні човни з’являться в Україні до 2035 року

Підводні човни можуть з’явитися в України до 2035 року. Фото: inosmi.ru

https://racurs.ua/ua/n115894-pidvodni-chovny-z-yavlyatsya-v-ukrayini-do-2035-roku.html

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Підводні човни з’являться у складі Військово-морських сил Збройних сил України до 2035 року. Це передбачено стратегією розвитку ВМС.

Окрім надмалих підводних човнів, планується закупити різні види озброєння та військової техніки, передають УНН із посиланням на відповідь прес-центру командування ВМС ЗСУ.

Але цьогоріч закупівля озброєння та техніки, у тому числі іноземних зразків, не планується, оскільки фінансовий рік майже закінчився.

У відомстві додали, що завдяки підтримці країн-членів і країн-партнерів НАТО, до кінця 2019 року до бойового складу ВМС ЗСУ буде включено два патрульних катери типу Island. Вони передані Україні на безоплатній основі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», ВМС ЗСУ проведуть переговори у Пентагоні щодо ситуації в Азовському морі та нової «морської» стратегії України.