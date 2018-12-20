Прес-конференція президента РФ, фото — "Радіо Свобода"

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Сьогодні у Москві проходить прес-конференція президента РФ Володимира Путіна, під час якої у нього запитали й про питання, які стосуються України.

Спочатку російський журналіст улесливо запитав російського президента про напад у Керченській протоці. Його питання прозвучало так: «Як ви вважаєте, провокація вдалася?».

«Констатуємо, що це була провокація. Навіщо це було потрібно українській владі — зрозуміло», — відповів Путін, пов’язавши буцімто «провокацію українських моряків» із президентськими виборами.

«У них вибори, рейтинг Порошенка зріс, але це поганий метод підняття рейтингу», — додав президент РФ.

Він також заявив, що українська влада нібито розраховувала, що під час проходження кораблів протокою хтось із моряків загине.

Згодом український журналіст Роман Цимбалюк поставив жорстке питання про умови обміну військовополонених українців і про втручання Росії у виборчий процес в Україні.

Путін відповів так: «Доки при владі в Києві будуть русофоби, нічого небуде. Це не залежить від того, хто перебуває у Кремлі».

Про обмін російський президент у своїх відповідях нічого не повідомив.

Раніше повідомлялося, що Путін на прес-конференції пояснив, чому Москва допомагає терористам із ЛДНР. «Ми надаємо „підтримку“, щоб їх там не з’їли», — сказав президент РФ.