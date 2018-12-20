Путін про «допомогу» РФ Донбасу: Ми надаємо «підтримку», щоб їх там не з’їли (ВІДЕО)

Фото: Скрін YouTube

https://racurs.ua/ua/n115898-putin-pro-dopomogu-rf-donbasu-my-nadaiemo-pidtrymku-schob-yih-tam-ne-z-yily.html

Racurs.ua

Сьогодні у Москві проходить прес-конференція президента РФ Володимира Путіна, під час якої він згадав про президентські вибори в Україні та ситуацію в окупованому Донбасі.

Український журналіст Роман Цимбалюк поставив жорстке питання про те, скільки Кремль витрачає грошей на Донбас. В цей час зал для преси почав аукати та шуміти, особливо коли Цимбалюк припустив, що настав час Путіну змінити місце роботи. Окрім цього, журналіст запитав про умови обміну українських політв’язнів і втручання у виборчий процес в Україні.

«Ми надаємо гуманітарну та „іншу допомогу“… і тільки для того, щоб їх там остаточно не розчавили, не з’їли і не порвали. І будемо це робити й далі», — заявив Путін про допомогу окупованому українському Донбасу.

Окрім цього, він згадав про блокаду Донбасу українською владою.

Також Путін говорив про рейтинги кандидатів у президенти України, зокрема він добре ознайомлений з першою п’ятіркою президентського рейтингу, знає скільки відсотків українців, згідно з соцопитуваннями, підтримують того чи іншого кандидата.