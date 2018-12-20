Путин о «помощи» РФ Донбассу: Ми оказываем «поддержку», чтобы их там не съели (ВИДЕО)

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https://racurs.ua/n115898-putin-o-pomoschi-rf-donbassu-mi-okazyvaem-podderjku-chtoby-ih-tam-ne-seli.html

Racurs.ua

Сегодня в Москве проходит пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, в ходе которой он упомянул о выборах в Украине и ситуации в оккупированном Донбассе.

Украинский журналист Роман Цимбалюк задал жесткий вопрос о том, сколько Кремль тратит денег на Донбасс. В это время зал для прессы начал гудеть и аукать, особенно когда Цимбалюк предположил, что Путину надо сменить место работы. Кроме этого, журналист спросил об условиях обмена украинских политзаключеных и вмешательстве в избирательный процесс в Украине.

«Мы предоставляем гуманитарную и „другую помощь“… и только для того, чтобы их там окончательно не раздавили, не съели и не порвали. И будет это делать и дальше», — заявил Путин о помощи оккупированному украинскому Донбассу.

Кроме этого, он упомянул о блокаде Донбасса украинскими властями.

Также Путин говорил о рейтингах кандидатов в президенты Украины, в частности он хорошо ознакомлен с первой пятеркой президентского рейтинга, знает сколько процентов украинцев, согласно соцопросам, поддерживают того или иного кандидата.