Резолюция Сената США требует проведения «жесткой операции» в Керченском проливе

Часть сенаторов считает, что США с союзниками должны освободить Керченский пролив для навигации, фото — ТСН

https://racurs.ua/n115896-rezoluciya-senata-ssha-trebuet-provedeniya-jestkoy-operacii-v-kerchenskom-prolive.html

Racurs.ua

В Сенате США зарегистрировали резолюцию, требующую проведения операции по освобождению Керченского пролива для навигации.

К такому шагу президента Дональда Трампа призвала почти половина американских сенаторов, резолюцию подписали 39 из 100 членов Сената, сообщает 20 декабря «Би-Би-Си Украина».

Они считают, что именно таким должен быть ответ на действия России в Керченском проливе.

Авторы резолюции — председатель сенатского комитета по национальной безопасности, республиканец Рон Джонсон и партийный организатор демократов в Сенате Ричард Дурбин.

Джонсон также возглавляет подкомитет Сената по безопасности в Европе. Среди подписантов резолюции — председатель сенатского комитета по вооруженным силам Джим Инхоф.

«США и наши союзники должны немедленно отреагировать на военную агрессию России в Керченском проливе сильным и решительным шагом, — сказал Джонсон, представляя свой проект. Он убежден, что «именно такой ответ должен увидеть Путин».

Резолюция призывает президента Трампа совместно с союзниками «быстро провести мощную операцию по освобождению Керченского пролива для навигации».

Она продемонстрирует поддержку международно признанных границ, двусторонних соглашений и обеспечит безопасный проход судов через Керченский пролив и Азовское море.

Резолюция призывает НАТО усилить свое присутствие в Черном море, а президента США — увеличить объем военной помощи Украине и оказать ей поддержку со стороны Госдепартамента и Минобороны, особенно для усиления военно-морских возможностей.

«Украина находится на передовой линии фронта борьбы Владимира Путина против свободного мира», — заявил глава комитета по вооруженным силам сенатор Джим Инхоф.

Кроме того, сенаторы призывают президента ввести новые санкции против России с помощью акта «О противодействии противникам Америки с помощью санкций». Они также считают, что проект строительства газопровода «Северный поток-2» должен быть отменен.

Сегодня стало известно, что из трех энергетических компаний российского олигарха Олега Дерипаски в течение 30 дней снимут санкции. Причина этого — значительные изменения в структуре трех компаний, что позволило им соответствовать критериям исключения из санкционного списка.