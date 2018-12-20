С Дерипаски снимают санкции: США назвали главное условие

С Дерипаски снимают санкции. Фото: Newstracker

https://racurs.ua/n115890-s-deripaski-snimaut-sankcii-ssha-nazvali-glavnoe-uslovie.html

Racurs.ua

С трех энергетических компаний российского олигарха Олега Дерипаски в течение 30 дней снимут санкции. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщил пресс-центр Министерства финансов США.

Санкции снимут с компаний En + Group plc («En +"), UC Rusal plc (Rusal) и JSC EuroSibEnergo (ESE). Причина снятия санкций — значительные изменения в их структуре, позволяющие компаниям отвечать критериям исключения из санкционного списка.

В министерстве пояснили, что компании согласились провести существенные изменения в корпоративном управлении, в том числе уменьшить долю Дерипаски ниже 50% и пересмотреть состав советов директоров этих организаций. Сам Дерипаска продолжит находиться под санкциями, его имущество будет оставаться заблокированным.

Если компании не выполнят договоренности по изменению структуры, их оставят под санкциями.

Минфин США в апреле наложил санкции на Дерипаску и несколько компаний, где он является владельцем большей части акций.

Напомним, что организаторы форума в Давосе выдвинули пять условий для подсанкционного Дерипаски.