Тереза Мэй вернула подарок Трампу и назвала причину

Тереза Мэй вернула подарок Трампу. Фото: 24 канал

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не приняла подарок, который ей преподнес президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания, пишет Daily Mail.

Летом Трамп с женой совершили визит в Великобританию и преподнесли Мэй в качестве подарка украшения и шкатулку для них. Не сообщается о том, какие именно драгоценности были в шкатулке, но сказано, что их стоимость была дороже 180 долл. (140 фунтов).

Дело в том, что в Великобритании есть закон, согласно которому члены правительства могут принимать подарки не дороже 140 фунтов. Если же подарок оказался дороже, от него должны отказаться или же оплатить его стоимость до полной цены.

Тереза Мэй объяснила, что отказалась от подарка Трампа, так как он был дороже допустимой стоимости, поэтому она должна была доплатить за него, но сумма доплаты была для нее слишком высока. Поэтому она вернула украшения Трампу.

Но в сентябре 2018 года Мэй приняла подарок от ювелирного дизайнера Мирты Фрозини и доплатила за него, так как украшения также стоили дороже 140 фунтов.

Ранее сообщалось, что Тереза ​​Мэй отложила голосование по Brexit в британском парламенте.