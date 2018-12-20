Тереза Мей повернула подарунок Трампу і назвала причину

https://racurs.ua/ua/n115895-tereza-mey-povernula-podarunok-trampu-i-nazvala-prychynu.html

Racurs.ua

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей не прийняла подарунок, який їй підніс їй президент США Дональд Трамп та його дружина Меланія, пише Daily Mail.

Влітку Трамп з дружиною здійснили візит до Великої Британії і піднесли Мей в якості подарунка прикраси та шкатулку для них. Не повідомляється про те, які саме коштовності були в шкатулці, але сказано, що їхня вартість була дорожча 180 дол. (140 фунтів).

Справа в тому, що у Великій Британії є закон, відповідно до якого члени уряду можуть приймати подарунки не дорожчі 140 фунтів. Якщо ж подарунок виявився дорожчим, від нього повинні відмовитися або ж оплатити його вартість до повної ціни.

Тереза ​​Мей пояснила, що відмовилася від подарунка Трампа, так як він був дорожчим від допустимої вартості, тому вона повинна була доплатити за нього, але сума доплати була для неї занадто високою. Тому вона повернула прикраси Трампу.

Але у вересні 2018 року Мей прийняла подарунок від ювелірного дизайнера Мірти Фрозіні та доплатила за нього, так як прикраси також коштували дорожче 140 фунтів.

Раніше повідомлялося, що Тереза ​​Мей відклала голосування по Brexit в британському парламенті.