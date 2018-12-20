Резолюція Сенату США вимагає проведення «жорсткої операції» у Керченській протоці

Частина сенаторів вважає, що США з союзниками повинні звільнити Керченську протоку для навігації, фото — ТСН

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У Сенаті США зареєстрували резолюцію, яка вимагає проведення операції щодо звільнення Керченської протоки для навігації.

До такого кроку президента Дональда Трампа закликала майже половина американських сенаторів, резолюцію підписали 39 зі 100 членів Сенату, повідомляє 20 грудня «Бі-Бі-Сі Україна».

Вони вважають, що саме такою має бути відповідь на дії Росії в Керченській протоці.

Автори резолюції — голова сенатського комітету з національної безпеки, республіканець Рон Джонсон і партійний організатор демократів в Сенаті Річард Дурбін.

Джонсон також очолює підкомітет сенату щодо безпеки в Європі. Серед підписантів резолюції — голова сенатського комітету з питань збройних сил Джим Інхоф.

«США і наші союзники повинні негайно відреагувати на військову агресію Росії в Керченській протоці сильним і рішучим кроком, — сказав Джонсон, представляючи свій проект. Він переконаний, що «саме таку відповідь повинен побачити Путін».

Резолюція закликає президента Трампа спільно з союзниками «швидко провести потужну операцію зі звільнення Керченської протоки для навігації».

Вона продемонструє підтримку міжнародно визнаних кордонів, двосторонніх угод і забезпечить безпечний прохід суден через Керченську протоку і Азовське море.

Резолюція закликає НАТО посилити свою присутність у Чорному морі, а президента США — збільшити обсяг військової допомоги Україні і надати їй підтримку з боку Держдепартаменту і Міноборони, особливо для посилення її військово-морських можливостей.

«Україна перебуває на передовій лінії фронту боротьби Володимира Путіна проти вільного світу», — заявив глава комітету з питань збройних сил сенатор Джим Інхоф.

Крім того, сенатори закликають президента ввести нові санкції проти Росії за допомогою акту «Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій». Вони також вважають, що проект будівництва газогону «Північний потік-2» повинен бути скасований.

Сьогодні стало відомо, що з трьох енергетичних компаній російського олігарха Олега Дерипаски протягом 30 днів знімуть санкції. Причина цього — значні зміни в структурі трьох компаній, що дозволило їм відповідати критеріям вилучення з санкційного списку.