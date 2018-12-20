Загроза ядерної війни: Путін каже, «щоб потім не пищали»

Путін про загрозу ядерної війни. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n115900-putin-pro-zagrozu-yadernoyi-viyny-nehay-potim-ne-pyschat.html

Racurs.ua

У Москві сьогодні, 20 грудня, проходить прес-конференція президента Росії Володимира Путіна, під час якої йому задали питання про загрозу ядерної війни.

Кореспондент «Першого каналу» повідомив Путіну, що його маленький син боїться ядерної війни, і попросив президента Росії його заспокоїти.

Але відповідь Путіна нікого не заспокоїла. Президент Росії заявив, що на даний момент ситуація дуже серйозна та її часто недооцінюють. У світі відбувається гонка озброєнь. Системи стримування більше немає, тому що США вийшли з відповідного договору.

Журналіст уточнив, що буде, якщо ракети середньої дальності з’являться в Європі.

«Нехай потім не пищать», — відповів Путін.

За його словами, Росія лише домагається паритету, але в цілому для людства —це дуже погано, тому що підводить до небезпечної межі.

Нагадаємо, що Путін зробив гучну заяву про те, що Москва створила нову ядерну зброю, що не має аналогів в світі.