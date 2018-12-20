Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Путин об угрозе ядерной войны. Фото: 24 канал

Угроза ядерной войны: Путин говорит, «чтобы потом не пищали»

20 дек 2018, 12:20
999

В Москве сегодня, 20 декабря, проходит пресс-конференция президента России Владимира Путина, в ходе которого ему задали вопрос об угрозе ядерной войны.

Корреспондент «Первого канала» сообщил Путину, что его маленький сын боится ядерной войны, и попросил президента России его успокоить.

Но ответ Путина никого не успокоил. Президент России заявил, что на данный момент ситуация очень серьезная и ее часто недооценивают. В мире происходит гонка вооружений. Системы сдерживания больше нет, потому что США вышли из соответствующего договора.

Журналист уточнил, что будет, ракеты средней дальности появятся в Европе.

«Пусть потом не пищат», — ответил Путин.

По его словам, Россия всего лишь добивается паритета, но в целом для человечества — это очень плохо, так как подводит к опасной черте.

Напомним, что Путин сделал громкое заявление о том, что Москва создала новое ядерное оружие, не имеющее аналогов в мире.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше