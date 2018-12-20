Угроза ядерной войны: Путин говорит, «чтобы потом не пищали»

Путин об угрозе ядерной войны. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n115900-putin-ob-ugroze-yadernoy-voyny-pust-potom-ne-pischat.html

Racurs.ua

В Москве сегодня, 20 декабря, проходит пресс-конференция президента России Владимира Путина, в ходе которого ему задали вопрос об угрозе ядерной войны.

Корреспондент «Первого канала» сообщил Путину, что его маленький сын боится ядерной войны, и попросил президента России его успокоить.

Но ответ Путина никого не успокоил. Президент России заявил, что на данный момент ситуация очень серьезная и ее часто недооценивают. В мире происходит гонка вооружений. Системы сдерживания больше нет, потому что США вышли из соответствующего договора.

Журналист уточнил, что будет, ракеты средней дальности появятся в Европе.

«Пусть потом не пищат», — ответил Путин.

По его словам, Россия всего лишь добивается паритета, но в целом для человечества — это очень плохо, так как подводит к опасной черте.

Напомним, что Путин сделал громкое заявление о том, что Москва создала новое ядерное оружие, не имеющее аналогов в мире.