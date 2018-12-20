Пресс-конференция президента РФ, фото — "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n115902-obmena-plennymi-ne-budet-poka-u-vlasti-v-kieve-rusofoby-putin.html

Racurs.ua

Сегодня в Москве проходит пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, во время которой у него спросили и об Украине.

Сначала российский журналист лояльно спросил российского президента о нападении в Керченском проливе. Его вопрос прозвучал так: «Как вы считаете, провокация удалась?».

«Констатируем, что это была провокация. Зачем это было нужно украинской власти — понятно», — ответил Путин, связав «провокацию украинских моряков» с президентскими выборами в Украине.

«У них выборы, рейтинг Порошенко вырос, но это плохой метод поднятия рейтинга», — добавил президент РФ.

Он также заявил, что украинская власть якобы рассчитывала, что во время прохождения кораблей проливом кто-то из моряков погибнет.

Впоследствии украинский журналист Роман Цимбалюк поставил жесткий вопрос об условиях обмена военнопленных украинцев и о вмешательстве России в избирательный процесс в Украине.

Путин ответил так: «Пока у власти в Киеве будут русофобы, ничего не будет. Это не зависит от того, кто находится в Кремле».

Об обмене российский президент в своих ответах ничего не сообщил.

Ранее сообщалось, что Путин на пресс-конференции объяснил, почему Москва помогает террористам из ЛДНР. «Мы предоставляем «оддержку, чтобы их там не съели», — сказал президент РФ.