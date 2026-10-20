В ЄС заявили, що США півтора року підштовхують Україну до капітуляції. Фото:

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Сполучені Штати Америки штовхають Україну до капітуляції у війні з Росією.

Представники Сполучених Штатів, які залучені до переговорного процесу, вже півтора року намагаються підштовхнути Україну до капітуляції й прийняти угоду на умовах РФ. Про це 20 жовтня під час виступу в Європейському парламенті заявила високий представник Євросоюзу з іноземних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Хоча американські переговорники вже майже два роки, або вже півтора року, намагаються підштовхнути Україну до капітуляції, причина, з якої Україна не капітулювала на умовах Путіна, полягає в тому, що Європа підтримувала Україну, — зазначила посадовець.

Каллас наголосила, що у країн-учасників ЄС немає іншого вибору, як продовжувати підтримку України. І додала, що в європейського блоку також є вимоги до Москви. І тут мова йде про не просто мир в Україні, а й щоб він був тривалим і справедливим.

Нагадаємо, 20 листопада в Осло відбуваються переговори української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським та американською делегацією. Від США до Норвегії прибули спеціальні представники Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна продовжує важкі переговори зі США задля завершення війни з Росією. І наголосив, що наразі важливо, щоб сторони реально оцінювали ситуацію.